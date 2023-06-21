У вівторок, 20 червня, у селі Андрійчикове Прибужанівської громади відбулося відкриття Меморіального знаку загиблим воїнам 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які звільняли населений пункт від ворожого десанту у березні 2022 року.

Про це повідомляють «Вісті Вознесенщини».

У перші дні війни недалеко від Андрійчикового приземлилися 15 російських гвинтокрилів з близько 150 підготовленими озброєними десантниками на бортах. Завданням ворога було створення плацдарму для проходження колон російської техніки, яка вже увійшла в Вознесенськ і мала рухатися у напрямку Одеси.

«Легкої прогулянки вознесенською землею у ворога не вийшло. Дякуючи військовим, спецпризначенцям, територіальній обороні, наступ російської армії півднем України вдалося зупинити. Саме Вознесенщина стала останньою точкою на мапі нашої країни, куди дійшов ворог з кримського напрямку», - пишуть «Вісті Вознесенщини».

На заході були присутні батьки та рідні загиблих Героїв, побратими – військовослужбовці місцеві чиновники, організатори церемонії, жителі. Освятили пам’ятний знак священники Православної Церкви України – отець Андрій та отець Михайло.

Ініціатором встановлення Меморіалу виступив місцевий фермер Валерій Шкрібляк.

«Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, а ворог вже наближався до околиць Вознесенська, Валерій Анатолійович вирішив перевезти родину в безпечніше місце – у рідне село Андрійчикове. Хіба міг він знати, що стане безпосереднім учасником тих страшних подій… 2 березня біля села висадився десант – і довелося йому разом з односельчанами зустрітися з ворогом віч-на-віч. Вже наступного дня елітний російський підрозділ десанту був розбитий бійцями української 80 бригади. Тоді було знищено 30 загарбників та 10 одиниць їхньої техніки».

У бою за Андрійчикове загинули 10 українських військовослужбовців.

«У підніжжя Меморіального знаку лежать квіти, переплетені траурними стрічками. Над пам’ятником гордо майорять два стяги – Прапор України та Прапор 80-ки. На цьому місці майже півтора року тому обірвалося життя десяти молодих, гарних, сміливих Воїнів… Кожен з них мав плани на майбутнє, кожен з них мав право на це майбутнє, але російський агресор вирішив інакше, жорстоко напавши на нашу країну… Ми ніколи не пробачимо…».

Нагадаємо, 17 червня в Каштановому сквері пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.