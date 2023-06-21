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Минулої доби, 20 червня, на Миколаївщині рятувальники загасили 14 пожеж. Горіла суха трава, поля та житловий будинок та звалище.

Про це повідомляють в ДСНС Миколаївської області.

За словами рятувальників, двічі за добу горіли зернові культури. У Радсадівській громаді спалахнув ячмінь. До гасіння окрім рятувальників залучили два трактори з плугом та бочкою. Згодом рятувальники гасили поля пшениці на Снігурівщини. Причини обох займань поки не встановлено.

Ввечері рятувальники виїхали на виклик у Вознесенській громаді. Та зайнялося перекриття даху одноповерхового житлового будинку. На щастя мешканці будинку не постраждали.

11 разів вогнеборцям довелося виїжджати на виклики у зв'язку з займанням трави і сміття через сухість.

Нагадаємо, у понеділок, 19 червня, миколаївські вогнеборці врятували постраждалих та кота з палаючої квартири у п'ятиповерхівці.