На Миколаївщині біля села Червоне Первомайської громади не розминулися LADA Kalina та Nissan Almera. В результаті зіткнення загинуло троє людей.

Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області

Аварія сталося 20 червня близько 19:50 на автодорозі Т-1508. Рятувальникам довелося витягувати тіла загиблих з понівечених автівок. Загинув водій та пасажирка LADA Kalina та водій Nissan Almera.

За допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання співробітники ДСНС деблокували тіла загиблих - чоловіків 1971 р.н. та 1966 р.н. та жінки 1996 р.н. Їх доправили до судово-медичної експертизи.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що 20 червня, на перехресті Нікольської та Шнеєрсона сталася аварія за участі "швидкої" та легкого автомобіля Renault Megane.