На Миколаївщині біля села Червоне Первомайської громади не розминулися LADA Kalina та Nissan Almera. В результаті зіткнення загинуло троє людей.
Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області
Аварія сталося 20 червня близько 19:50 на автодорозі Т-1508. Рятувальникам довелося витягувати тіла загиблих з понівечених автівок. Загинув водій та пасажирка LADA Kalina та водій Nissan Almera.
За допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання співробітники ДСНС деблокували тіла загиблих - чоловіків 1971 р.н. та 1966 р.н. та жінки 1996 р.н. Їх доправили до судово-медичної експертизи.
Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що 20 червня, на перехресті Нікольської та Шнеєрсона сталася аварія за участі "швидкої" та легкого автомобіля Renault Megane.
На Миколаївщині біля села Червоне Первомайської громади не розминулися LADA Kalina та Nissan Almera. В результаті зіткнення загинуло троє людей.
Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області
Аварія сталося 20 червня близько 19:50 на автодорозі Т-1508. Рятувальникам довелося витягувати тіла загиблих з понівечених автівок. Загинув водій та пасажирка LADA Kalina та водій Nissan Almera.
За допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання співробітники ДСНС деблокували тіла загиблих - чоловіків 1971 р.н. та 1966 р.н. та жінки 1996 р.н. Їх доправили до судово-медичної експертизи.
Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що 20 червня, на перехресті Нікольської та Шнеєрсона сталася аварія за участі "швидкої" та легкого автомобіля Renault Megane.