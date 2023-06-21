16 червня Кабінет Міністрів України виділив кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення двох закладів освіти Миколаєва.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

Фінансування спрямовано на відновлення десятків цивільних об’єктів, пошкоджених окупантами. В переліку є, зокрема, навчальні заклади Миколаєва.

Йдеться про гімназію №2, будівля якої є пам’яткою архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» II половина ХІХ століття, на яку виділено понад 217,1 мільйона гривень, а також ліцей №60 на який спрямували більше 77,2 мільйона гривень.

Планується, що ці проєкти будуть реалізовані протягом 2023-2024 років.

Нагадаємо, у Шевченківській сільській раді відбулося засідання чергової сесії й більшість питань було стосовно оптимізації закладів освіти та програм з розвитку громади.