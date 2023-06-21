У Миколаєві на бульварі вздовж Центрального проспекту було пошкоджено «антивандальні»лавки, які встановили менш як два тижні тому.
У департаменті житлово-комунального господарства нагадали, що лавки були встановлені за кошти платників податків, отже за кошти самих миколаївців.
Однак разом з тим зазначили, що питання не в грошах. У департаменті обурились, що містяни вчинили такий акт неповаги стосовно спільного майна.
В той час, самі миколаївці в коментарях під дописом висловили сумніви у якості лавок, мовляв, «у Миколаєві так акуратно не ламають».
Нагадаємо, дві нові «антивандальні» лавки та сміттєву урну встановили 9 червня у «тестовому режимі». Тоді Олександр Сєнкевич попередив миколаївців, що саме від них залежить, чи будуть у Миколаєві надалі ставити нові лавки, чи їм доведеться і далі сидіти на «страшних».
У Миколаєві на бульварі вздовж Центрального проспекту було пошкоджено «антивандальні»лавки, які встановили менш як два тижні тому.
У департаменті житлово-комунального господарства нагадали, що лавки були встановлені за кошти платників податків, отже за кошти самих миколаївців.
Однак разом з тим зазначили, що питання не в грошах. У департаменті обурились, що містяни вчинили такий акт неповаги стосовно спільного майна.
В той час, самі миколаївці в коментарях під дописом висловили сумніви у якості лавок, мовляв, «у Миколаєві так акуратно не ламають».
Нагадаємо, дві нові «антивандальні» лавки та сміттєву урну встановили 9 червня у «тестовому режимі». Тоді Олександр Сєнкевич попередив миколаївців, що саме від них залежить, чи будуть у Миколаєві надалі ставити нові лавки, чи їм доведеться і далі сидіти на «страшних».