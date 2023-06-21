У Миколаєві на бульварі вздовж Центрального проспекту було пошкоджено «‎антивандальні»лавки, які встановили менш як два тижні тому.

У департаменті житлово-комунального господарства нагадали, що лавки були встановлені за кошти платників податків, отже за кошти самих миколаївців.

Однак разом з тим зазначили, що питання не в грошах. У департаменті обурились, що містяни вчинили такий акт неповаги стосовно спільного майна.