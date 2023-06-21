Напередодні соціальними мережами прокотився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента підписати відповідний законопроєкт. Вчора, 20 червня президент України відреагував на даний закон.

Відповідь Володимира Зеленського на петицію із закликом підписати закон та на масштабний флешмоб з'явилася на його офіційному сайті.

Закон України № 2309-ІХ був підтриманий та прийнятий Верховною Радою України, водночас щодо його підписання висловлено низку застережень.

– Зокрема, Міністерством юстиції України було запропоновано застосувати до згаданого Закону право вето, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ мовою держави-агресора, матимуть ознаки невідповідності частині третій статті 10 та частині другій статті 24 Конституції України, – зазначається у відповіді президента.

Пізніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ також відреагували на даний закон та виступили проти підписання.

– Закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу, — зазначили в міністерстві.

Крім того, Зеленський повідомив, що доручив Кабміну додатково опрацювати це питання з урахуванням думки зацікавлених сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати.

Нагадаємо, у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.

Також, у лютому цього року у Миколаєві розробили міську програму «розвитку і функціонування української мови» на 2023-2025 роки.

Однак, пізніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував Олександра Сєнкевича через російські вивіски у місті та припустив, що мовна програма Миколаєва є скоріше фікцією.