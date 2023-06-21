Служба безпеки України опублікувала перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України
Про це повідомили у СБУ.
До цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора. Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.
Як вказали у спецслужбі, встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.
Загалом до списку ввійшли:
Раніше повідомлялося, що в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій. Днями Касаційний адміністративний суд скасував скаргу однієї з таких політсил.
Служба безпеки України опублікувала перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України
Про це повідомили у СБУ.
До цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора. Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.
Як вказали у спецслужбі, встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.
Загалом до списку ввійшли:
Раніше повідомлялося, що в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій. Днями Касаційний адміністративний суд скасував скаргу однієї з таких політсил.