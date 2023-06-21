Служба безпеки України опублікувала перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України

Про це повідомили у СБУ.

До цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора. Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.

Як вказали у спецслужбі, встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.

Загалом до списку ввійшли:

1. політична партія «Единая россия»;

2. політична партія «Справедливая россия – патриоты – за правду»;

3. політична партія «Либерально-демократическая партия россии»;

4. політична партія «Новые люди»;

5. політична партія «Коммунистическая партия российской федерации»;

6. громадська організація «Молодая гвардия единой россии»;

7. добровольчий молодіжний громадський рух «Волонтерская рота боевого братства»;

8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух «Юнармия»;

9. громадсько-державний рух дітей та молоді «Движение первых»;

10. громадська організація «российский союз молодежи»;

11. громадський рух «общероссийский народный фронт»;

12. благодійний фонд «Добро и дело»;

13. громадська організація «российская ассоциация защиты религиозной свободы».

Раніше повідомлялося, що в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій. Днями Касаційний адміністративний суд скасував скаргу однієї з таких політсил.