Сьогодні, 21 червня, благодійний фонд «Астін» передав для Снігурівської громади Баштанського району Миколаївської області два спеціалізованих медичних автомобіля.

Про це повідомляє «НикВести».

Заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров розповів, що вони вже майже рік співпрацюють з Благодійним фондом «Астін», який займається обʼємною допомогою для військових та ситуаціями які потребують допомоги.

— Наприклад зараз вони привезли нам згідно з домовленостями два спеціалізованих медичних автомобіля безпосередньо для Снігурівської громади, яка була деокупована і де вкрай потрібен такий транспорт для доставлення людей, — сказав Юрій Гранатуров.

Він розповів, що згодом будуть передані нові мікроавтобуси для евакуації людей.

— Зараз ми разом з начальником військової адміністрації Снігурівської громади вирішуємо питання передачі автомобілів і вже завтра вони будуть служити людям, — розказав Юрій Гранатуров.

Також він додав, що у цьому вантажі буде передано багато різного обладнання у тому числі обладнання для Управління з питань надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

— Наші партнери поїхали до Херсону, ще повезли великий вантаж. Ми дуже вдячні їм за те, що вони спокійно і послідовно виконують свої таку важливу місію по допомозі прифронтовим територіям в даному випадку незламному місту-герою Миколаєву та Миколаївській області, — зазначив Юрій Гранатуров.

Нагадаємо, громадська організація «Ротарі Клуб Миколаїв» передала міській лікарні №3 медичне обладнання.