Після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС дрейфуючі міни прибило до берегів Миколаївської та Одеської областей.

Частина з усіх дев'яти мін вибухнула безконтрольно, повідомила на брифінгу спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

— Вони мають ознаки саме річкових мін, знесених з позицій. Не всі з них, на жаль, були знищені контрольовано. Були випадки і безконтрольного підриву, від зіткнення з якимись предметами у воді і з узбережжям, – сказала вона і додала, що постраждалих внаслідок вибухів таких мін наразі немає.