Після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС дрейфуючі міни прибило до берегів Миколаївської та Одеської областей.
Частина з усіх дев'яти мін вибухнула безконтрольно, повідомила на брифінгу спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
— Вони мають ознаки саме річкових мін, знесених з позицій. Не всі з них, на жаль, були знищені контрольовано. Були випадки і безконтрольного підриву, від зіткнення з якимись предметами у воді і з узбережжям, – сказала вона і додала, що постраждалих внаслідок вибухів таких мін наразі немає.
Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
Після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС дрейфуючі міни прибило до берегів Миколаївської та Одеської областей.
Частина з усіх дев'яти мін вибухнула безконтрольно, повідомила на брифінгу спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
— Вони мають ознаки саме річкових мін, знесених з позицій. Не всі з них, на жаль, були знищені контрольовано. Були випадки і безконтрольного підриву, від зіткнення з якимись предметами у воді і з узбережжям, – сказала вона і додала, що постраждалих внаслідок вибухів таких мін наразі немає.
Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.