П'ять великих компаній виявляють зацікавленість у концесійних проектах у морському порту Чорноморськ.

Про це повідомив віце-прем'єр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні, пише Інтерфакс-Україна.

— Ми працюємо разом з IFC та Європейським банком реконструкції та розвитку над підготовкою концесійних проектів. Одні з ключових – проекти в Чорноморському порту. І вже зараз ми спостерігаємо інтерес до них із боку п'яти найбільших компаній, – сказав Олександр Кубраков і додав, що вони мають намір наприкінці року брати участь у відповідних конкурсах.

Він також зазначив, що наразі вже структуровано 80% проектів із відновлення України.

Раніше повідомлялося, що Мінвідновлення готує до передачі у концесію термінали морського торговельного порту «Чорноморськ».