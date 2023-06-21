Всесвітній фонд дикої природи (WWF) оголошений «небажаною організацією» на території Росії, повідомила Генпрокуратура країни.

На думку відомства, WWF під приводом збереження довкілля веде діяльність, яка заважає Росії освоювати Арктику та її природні ресурси. Генпрокуратура вважає, що фонд розробляє обмеження, які можуть стати підставою для «перенесення траси Північного морського шляху в бік виключної економічної зони США».

— WWF сформувала мережу підконтрольних екологічних некомерційних організацій для збирання інформації про екологічну ситуацію в регіонах Росії в контексті роботи великих промислових комплексів та підготовки «незалежних» оцінок тенденційного характеру, спрямованих на уповільнення економічного розвитку Російської Федерації, – йдеться в повідомленні відомства.

Генпрокуратура також зазначає, що фонд надавав підтримку російським некомерційним організаціям, таким як «Друзі Балтики» та «Екологічна вахта Сахаліну», включеним до реєстру іноземних агентів. Відомство зазначає, що члени цих організацій притягувалися до адміністративної відповідальності за участь у неузгоджених акціях. На думку Генпрокуратури, це свідчить про втручання WWF у внутрішні справи Росії.

У березні 2022 року міністерство юстиції Росії внесло Всесвітній фонд дикої природи до реєстру «іноагентів». Тоді фонд повідомив, що боротиметься за скасування статусу «іноагента» через суд.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) був заснований у 1961 році та має представництва практично у всіх країнах світу. Фонд займається захистом тварин та рослин, що перебувають під загрозою вимирання, та масштабними екологічними проєктами.

Нагадаємо, Верховний суд РФ визнав український полк «Азов» так званою «терористичною організацією». Країна-агресорка заборонила його діяльність на своїй території.