Гуманітарний штаб Олександра Гайду разом із благодійним фондом «Дотягнись до неба» передав медичну допомогу для Миколаївського обласного центру онкології, необхідну для лікування онкохворих.
Про це нардеп повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
— Ми завжди підтримуємо медичні заклади, аби більше жителів змогли отримати якісну медичну допомогу. Адже від цього залежить життя та здоров’я українців. Цього разу ми привезли медикаменти, необхідні для лікування онкохворих в стаціонарі. Зокрема, дефібрилятор, хірургічні набори, кисневі маски, та багато витратних матеріалів, які потрібні для щоденного використання,- зазначив Олександр Гайду.
За словами керівника Миколаївського онкоцентру Дмитра Лагочева, під час війни в закладі більше, ніж вдвічі зросла кількість звернень. З початком повномасштабної війни жителі Миколаївської та Херсонської областей, які опинились в російській окупації не могли отримувати якісну медичну допомогу. Але вже після звільнення наших регіонів — мешканці почали активніше звертатися до медзакладів.
— Постійний стрес, дія отруйних речовин після обстрілів, забруднення навколишнього середовища через війну — провокують розвиток та загострення онкологічних захворювань. Тому і медикаментів потрібно більше, — повідомив головний лікар Миколаївського обласного центру онкології Дмитро Лагочев.
Нагадаємо, до війни завдяки підтримці Олександра Гайду в онкоцентрі з’явилися сучасний рентген-апарат, апарати УЗД та ШВЛ. Також було відремонтовано радіологічний корпус. З початком повномасштабної війни команда нардепа допомагає лікарні медикаментами та продуктами.
Гуманітарний штаб Олександра Гайду разом із благодійним фондом «Дотягнись до неба» передав медичну допомогу для Миколаївського обласного центру онкології, необхідну для лікування онкохворих.
Про це нардеп повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
— Ми завжди підтримуємо медичні заклади, аби більше жителів змогли отримати якісну медичну допомогу. Адже від цього залежить життя та здоров’я українців. Цього разу ми привезли медикаменти, необхідні для лікування онкохворих в стаціонарі. Зокрема, дефібрилятор, хірургічні набори, кисневі маски, та багато витратних матеріалів, які потрібні для щоденного використання,- зазначив Олександр Гайду.
За словами керівника Миколаївського онкоцентру Дмитра Лагочева, під час війни в закладі більше, ніж вдвічі зросла кількість звернень. З початком повномасштабної війни жителі Миколаївської та Херсонської областей, які опинились в російській окупації не могли отримувати якісну медичну допомогу. Але вже після звільнення наших регіонів — мешканці почали активніше звертатися до медзакладів.
— Постійний стрес, дія отруйних речовин після обстрілів, забруднення навколишнього середовища через війну — провокують розвиток та загострення онкологічних захворювань. Тому і медикаментів потрібно більше, — повідомив головний лікар Миколаївського обласного центру онкології Дмитро Лагочев.
Нагадаємо, до війни завдяки підтримці Олександра Гайду в онкоцентрі з’явилися сучасний рентген-апарат, апарати УЗД та ШВЛ. Також було відремонтовано радіологічний корпус. З початком повномасштабної війни команда нардепа допомагає лікарні медикаментами та продуктами.