Гуманітарний штаб Олександра Гайду разом із благодійним фондом «Дотягнись до неба» передав медичну допомогу для Миколаївського обласного центру онкології, необхідну для лікування онкохворих.

Про це нардеп повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

— Ми завжди підтримуємо медичні заклади, аби більше жителів змогли отримати якісну медичну допомогу. Адже від цього залежить життя та здоров’я українців. Цього разу ми привезли медикаменти, необхідні для лікування онкохворих в стаціонарі. Зокрема, дефібрилятор, хірургічні набори, кисневі маски, та багато витратних матеріалів, які потрібні для щоденного використання,- зазначив Олександр Гайду.

За словами керівника Миколаївського онкоцентру Дмитра Лагочева, під час війни в закладі більше, ніж вдвічі зросла кількість звернень. З початком повномасштабної війни жителі Миколаївської та Херсонської областей, які опинились в російській окупації не могли отримувати якісну медичну допомогу. Але вже після звільнення наших регіонів — мешканці почали активніше звертатися до медзакладів.

— Постійний стрес, дія отруйних речовин після обстрілів, забруднення навколишнього середовища через війну — провокують розвиток та загострення онкологічних захворювань. Тому і медикаментів потрібно більше, — повідомив головний лікар Миколаївського обласного центру онкології Дмитро Лагочев.

Нагадаємо, до війни завдяки підтримці Олександра Гайду в онкоцентрі з’явилися сучасний рентген-апарат, апарати УЗД та ШВЛ. Також було відремонтовано радіологічний корпус. З початком повномасштабної війни команда нардепа допомагає лікарні медикаментами та продуктами.