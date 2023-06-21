У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 21 червня, ввечері місцеві жителі почули сильні вибухи.
Про це повідомляє Кримський вітер.
У мережі пишуть, що всього у місті чули два потужні вибухи.
За інформацією Telegram-каналу, після вибуху неподалік парку перемоги в Севастополі у воду впав великий предмет.
У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 21 червня, ввечері місцеві жителі почули сильні вибухи.
Про це повідомляє Кримський вітер.
У мережі пишуть, що всього у місті чули два потужні вибухи.
За інформацією Telegram-каналу, після вибуху неподалік парку перемоги в Севастополі у воду впав великий предмет.