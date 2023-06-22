Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо у рамках Ukraine Recovery Conference підписав три меморандуми про взаєморозуміння з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо мобілізації 200 млн євро для «Укренерго», 200 млн євро для «Нафтогазу» і 200 млн євро для «Укргідроенерго».

Пакет фінансування надійде «Укргідроенерго» після нещодавньої повені в Херсонській області, спричиненої пошкодженням дамби Нова Каховка на річці Дніпро. 50 млн євро буде фінансуванням ліквідності для підтримки стійкості компанії, а решта 150 млн євро призначені для відновлення двох гідроелектростанцій поблизу ЗАЕС.

Фінансування «Укренерго» для надання ліквідності, пов’язаної з ринковими реформами, доповнює загальну суму 520 млн євро, які банк вже надав з початку великої війни.

Кошти для «Нафтогазу» підтримають компанію у поповненні стратегічних резервів. Це слідує за 300 млнр євро, позиченими в минулому році, частиною пакету в 500 млн євро за підтримки донорів.