Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.
Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.
Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо у рамках Ukraine Recovery Conference підписав три меморандуми про взаєморозуміння з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо мобілізації 200 млн євро для «Укренерго», 200 млн євро для «Нафтогазу» і 200 млн євро для «Укргідроенерго».
Пакет фінансування надійде «Укргідроенерго» після нещодавньої повені в Херсонській області, спричиненої пошкодженням дамби Нова Каховка на річці Дніпро. 50 млн євро буде фінансуванням ліквідності для підтримки стійкості компанії, а решта 150 млн євро призначені для відновлення двох гідроелектростанцій поблизу ЗАЕС.
Фінансування «Укренерго» для надання ліквідності, пов’язаної з ринковими реформами, доповнює загальну суму 520 млн євро, які банк вже надав з початку великої війни.
Кошти для «Нафтогазу» підтримають компанію у поповненні стратегічних резервів. Це слідує за 300 млнр євро, позиченими в минулому році, частиною пакету в 500 млн євро за підтримки донорів.
Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.
Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.
Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо у рамках Ukraine Recovery Conference підписав три меморандуми про взаєморозуміння з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо мобілізації 200 млн євро для «Укренерго», 200 млн євро для «Нафтогазу» і 200 млн євро для «Укргідроенерго».
Пакет фінансування надійде «Укргідроенерго» після нещодавньої повені в Херсонській області, спричиненої пошкодженням дамби Нова Каховка на річці Дніпро. 50 млн євро буде фінансуванням ліквідності для підтримки стійкості компанії, а решта 150 млн євро призначені для відновлення двох гідроелектростанцій поблизу ЗАЕС.
Фінансування «Укренерго» для надання ліквідності, пов’язаної з ринковими реформами, доповнює загальну суму 520 млн євро, які банк вже надав з початку великої війни.
Кошти для «Нафтогазу» підтримають компанію у поповненні стратегічних резервів. Це слідує за 300 млнр євро, позиченими в минулому році, частиною пакету в 500 млн євро за підтримки донорів.