Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 мільярдів доларів заморожених на Заході російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конференції з питань відновлення України в Лондоні, інформує Урядовий портал.

— Росія має заплатити за те, що зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 мільярдів доларів заморожених на Заході російських активів. Рада Європи вже прийняла історичне рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Це перший компонент Міжнародного компенсаційного механізму, – зазначив Денис Шмигаль.

Другим джерелом фінансування відбудови, за словами прем'єра, будуть кошти українського бюджету, в тому числі від конфіскації російських активів в Україні. В українському бюджеті на 2023 рік вже передбачено 3,3 мільярди доларів на відновлення.

Також уряд України розраховує на допомогу міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій.

— З необхідних 14,1 мільярди доларів на rapid recovery партнери вже гарантували отримання 4,3 мільярди. Проте нам потрібні ще 6,5 мільярди доларів, – повідомив очільник уряду.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк виділяє 840 мільйонів євро на реалізацію проєктів відновлення інфраструктури України.