Про це повідомляє видання Белта з посиланням на заяву генерального секретаря білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова.

За його словами, цього року для великого охоплення людей, організація білоруського Червоного Хреста оздоровила дітей у санаторіях та виділила кошти сім'ям, які виховують дітей з України.

- Допомога складе 600 білоруських рублів, її отримають понад 700 дітей,- розповів генеральний секретар білоруського Червоного Хреста.

За даними Білоруського Червоного Хреста, у період з 2017 року по 2019 рік, за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста з України «оздоровлювалося» в Білорусі в середньому близько 30 дітей на рік.

У 2020 році ця цифра зросла до близько 50 осіб. Крім того, минулого року Білорусь прийняла 87 дітей з України.

Раніше повідомлялося, Росія могла депортувати з України 200-300 тисяч дітей.