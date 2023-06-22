Протягом останньої доби в акваторії Миколаєва рівень води знизився на 4 сантиметри.

Про повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Станом на 8 ранку, 22 червня, загальний рівень води в акваторії Миколаєва складає на 11 сантиметрів вище норми.

Нагадаємо, в Снігурівській громаді станом на 08:00 15 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 3 метри 41 сантиметр.