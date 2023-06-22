Російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що щойно пройшла доповідь української розвідки та Служби безпеки України.

«Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції - терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього», - сказав президент.

Він підкреслив, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.

Зеленський зауважив, що Україна передає всю наявну інформацію союзникам - країнам Європи, Америки, Африки, а також Китаю, Бразилії, Індії, арабському світу.

Він підкреслив, що абсолютно всі мають це знати. Зокрема, й міжнародні організації.

«Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти», - додав він.

Президент нагадав, що РФ використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окупує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст, а також тримає там зброю та військових.