Австралійський бізнесмен та голова інвестиційної компанії Tattarang Ендрю Форрест інвестує 500 млн дол у Фонд розвитку України (UDF).

Про це стало відомо у ході Конференції з відновлення України - 2023 у Лондоні, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

«UDF матиме вирішальне значення у відбудові України після війни, з акцентом на розвиток зеленої енергетики та цифрової інфраструктури. Доктор Форрест закликав інших світових інвесторів побачити Україну такою, якою вона є, чудовою довгостроковою інвестицією», - заявили у міністерстві.

Заначається, що Форрест буде стратегічним радником у створенні Фонду та його інвестиційних груп - зелених стратегічних металів, зеленого заліза, зеленого водню та зеленої електроенергії, та виступатиме в складі консультативної групи для українського уряду.

«Ми не повинні прагнути відновити те, чим Україна була, з її застарілою інфраструктурою радянської епохи. Ми повинні уявити, якою вона може бути з баченням, плануванням і наявністю найкращих у світі технологій, управління та мислення. Це позиціонуватиме відбудову України не просто як відновлення, а як велику можливість для національного оновлення. Ми побудуємо майбутнє, яке буде цифровим, зеленим, справедливим і вільним від корупції. Ми об’єднуємося з усім вільним світом, щоб допомогти українському народу увійти у золоту еру, яка слідуватиме після цієї жахливої війни. Не будувати те, що було, а будувати найсвітліше майбутнє», - заявив Форрест.

Доктор Форрест провів в Україні майже тиждень і відвідав Київ у червні 2022 року, зустрівшись з більшістю Кабінету Міністрів України, включаючи Президента Зеленського, де було узгоджено принципи стратегії на ранньому етапі.

«Після вступу доктора Форреста у вересні 2022 року консультативна група з фінансових ринків BlackRock (BlackRock FMA) тісно співпрацювала з українським урядом, підписавши Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким BlackRock FMA надає консультативну підтримку в розробці інвестиційної бази для залучення приватного капіталу для відновлення та підтримки економіки України. У травні 2023 року Міністерство економіки України оголосило про призначення BlackRock FMA консультантом щодо дизайну Фонду розвитку України», - нагадали у міністерстві.

UDF мобілізує та залучатиме державний та приватний капітал до відбудови України, використовуючи низку інноваційних та традиційних фінансових інструментів.

Структура фонду включатиме багаторівневий підхід, що керуватиметься сильним управлінням і глобальними стандартами надійних методів управління фінансами та ризиками.

UDF буде націлений на ключові сектори української економіки, включаючи енергетику, інфраструктуру, сільське господарство, виробництво та ІТ. Фонд сприятиме зусиллям України відновити економіку відповідно до найкращих практик і стати ключовим партнером світової спільноти у переході до низьковуглецевої економіки, пояснюють в Мінекономіки.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.