З-під завалів будинку у Дніпровському районі Києва, де стався вибух, рятувальники дістали ще одне тіло — загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Таким чином кількість загиблих зросла до трьох. Поліція встановлює дані інших двох загиблих. Відомо, що це двоє чоловіків, один із них — 1945 року народження.

Також станом на 11:00 було відомо про п'ятьох потерпілих унаслідок вибуху в будинку у Дніпровському районі Києва.

Нагадаємо, рано вранці 22 червня в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці стався вибух, після якого спалахнула пожежа.