В Херсонській області відзначається послаблення рівня води вже на 2 сантиметри. Наразі, позначка води становить - 0,15 метра.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у своєму телеграм-каналі.

Як зауважують рятувальники ДСНС, минулої доби відкачали 21 тисячу 400 тонн води з 71 підвалу та будинку. Крім того, від початку робіт - понад 195 тисяч тонн з 699 будинків та підвалів.

- Підтоплено 3 населених пункти (214 будинків) на правому березі р. Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.