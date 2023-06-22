Європейський союз виділяє Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
— Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву у її сміливій боротьбі за свободу, — сказала вона.
Вона додала, що допомоги буде ще більше.
— Прийде більше. Ми щойно запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми у цьому надовго, — сказала очільниця ЄК.
Нагадаємо, що у квітні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення чергового траншу макрофінансової допомоги Україні в 1,5 мільярдів євро.
Європейський союз виділяє Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
— Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву у її сміливій боротьбі за свободу, — сказала вона.
Вона додала, що допомоги буде ще більше.
— Прийде більше. Ми щойно запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми у цьому надовго, — сказала очільниця ЄК.
Нагадаємо, що у квітні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення чергового траншу макрофінансової допомоги Україні в 1,5 мільярдів євро.