У Голопристанській громаді на Херсонщині через підтоплення загинуло 18 людей.

Про це в Telegram повідомила міській військовій адміністрації.

Інформацію про 18 загиблих військова адміністрація отримала від місцевих жителів, проте підтвердити факти смерті через окупацію наразі неможливо.

У повідомленні йдеться, що ситуація у громаді майже не змінилась. У Голій Пристані велика антисанітарія. Через жару сморід від застояної води зі сміттям в низинах розповсюджується інтенсивніше.

В громаді багато зруйнованих будинків, в затоплених районах міста та селах немає електропостачання, відсутня вода та не працює каналізація, повідомила МВА.

Раніше ОВА повідомила, що станом на 09:00 22 червня на Херсонщині на рівень води знизився до 45 см. Підтопленими залишаються 20 населених пунктів: три — на правому березі, 17 — на лівому.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області відзначається послаблення рівня води вже на 2 сантиметри. Наразі, позначка води становить - 0,15 метра.