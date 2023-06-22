У центрі Миколаєва пропала електроенергія через аварійну ситуацію у четвер, 22 червня.

Про це повідомляє Миколаївобленерго .

«Маємо аварійну ситуацію в обласному центрі. Середмістя Миколаєва наразі без електроживлення. Бригада вже працює», - сказано у повідомленні.

У компанії повідомили, що якщо не буде ускладнень в робочому процесі, електропостачання мають відновити до 19:00.