Про це повідомляє Миколаївобленерго.
«Маємо аварійну ситуацію в обласному центрі. Середмістя Миколаєва наразі без електроживлення. Бригада вже працює», - сказано у повідомленні.
У компанії повідомили, що якщо не буде ускладнень в робочому процесі, електропостачання мають відновити до 19:00.
Про це повідомляє Миколаївобленерго.
«Маємо аварійну ситуацію в обласному центрі. Середмістя Миколаєва наразі без електроживлення. Бригада вже працює», - сказано у повідомленні.
У компанії повідомили, що якщо не буде ускладнень в робочому процесі, електропостачання мають відновити до 19:00.