В сервісному центрі МВС Миколаєва виявили громадянина, якого розшукують органи досудового розслідування.

Про це повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЧ МВС в Миколаївській області.

Чоловік звернувся до сервісного центру МВС Миколаєва для обміну посвідчення водія.

Під час перевірки було встановлено, що чоловік знаходиться у розшуку. На місце викликали наряд поліції для зʼясування обставин.