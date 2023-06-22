В сервісному центрі МВС Миколаєва виявили громадянина, якого розшукують органи досудового розслідування.
Про це повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЧ МВС в Миколаївській області.
Чоловік звернувся до сервісного центру МВС Миколаєва для обміну посвідчення водія.
Під час перевірки було встановлено, що чоловік знаходиться у розшуку. На місце викликали наряд поліції для зʼясування обставин.
В сервісному центрі МВС Миколаєва виявили громадянина, якого розшукують органи досудового розслідування.
Про це повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЧ МВС в Миколаївській області.
Чоловік звернувся до сервісного центру МВС Миколаєва для обміну посвідчення водія.
Під час перевірки було встановлено, що чоловік знаходиться у розшуку. На місце викликали наряд поліції для зʼясування обставин.