АТ «Укрзалізниця» викрила схеми розкрадання коштів шляхом преміювання працівників за роботи, які вони фактично не виконували.

Як повідомили у прес-службі Укрзалізниці, матеріали перевірок було скеровано до правоохоронних органів.

У повідомлені йдеться, що апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» задокументовано схему розкрадання коштів шляхом неправомірного нарахування та виплати заробітної плати, заохочувальних виплат та виплати винагороди співробітникам. Компанії було завдано збитків на суму понад 3,8 млн грн.

Перевірка ще одного структурного підрозділу в поточному році зафіксувала незаконне списання 5,5 млн грн.

«Враховуючи те, що в діях відповідальних осіб також вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, матеріали перевірки скеровано до правоохоронних органів для прийняття рішення в порядку статті 214 КПК України», — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 червня 2023 року у тестовому режимі запускає жіночі купе.