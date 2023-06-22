Миколаївський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та виніс рішення про екс-посадовця КП «Миколаївелектротранс», якого визнали винним в одержанні хабаря, який він ще й вимагав.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За словами прокурорів, у червні 2017 року посадовець вимагав та одержав від директора одного з міських підприємств хабар у розмірі 10% від суми укладеного з підприємством договору постачання будівельних матеріалів.

Експосадовця засуджено до 5 років позбавлення волі.

Миколаївський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а вирок суду першої інстанції без змін.

Вирок вступив у законну силу.

Нагадаємо, в січні НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського через хабар.

До то ж, Вищий антикорупційний суд узяв під варту на 60 днів колишнього заступника міністра розвитку громад з альтернативою внесення 5 мільйонів гривень застави.