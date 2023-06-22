Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала онлайн-медіа шести компаній.

Рішення ухвалені на засіданні 22 червня, передає «Детектор медіа».

Реєстрацію отримав інформаційно-новинний портал «Репортер» (юридична особа ТОВ «Редакція газети «Репортер») з Івано-Франківської області. На цьому ж засіданні Нацрада зареєструвала і друковане медіа компанії.

Також онлайн-медіа зареєстрували компанії:

ГО «Цукр» із Сум, яке випускає локальне інформаційне онлайн-медіа;

ТОВ «ТРК «РАІ» з міста Бурштин Івано-Франківської області, з однойменним порталом;

Коваль В.В, який є власником електронного журналу «Економіка. Екологія. Соціум»;

ТОВ «Краматорськ пост», яке робить локальне інформаційно-аналітичне онлайн-медіа «Краматорськ пост»;

БО «Волонтерський Центр Допомоги Івано-Франківщини» з порталом versii.if.ua.

Окрім цього, вперше реєстрацію отримав ютуб-канал «Канал МБ», який робить Булах М. Ю. з Дніпра. Він також зареєструвався як суб’єкт у сфері онлайн-медіа.

Загалом, заявки на реєстрацію онлайн-медіа подало 29 компаній.

Раніше писали, що зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори.