Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала онлайн-медіа шести компаній.
Рішення ухвалені на засіданні 22 червня, передає «Детектор медіа».
Реєстрацію отримав інформаційно-новинний портал «Репортер» (юридична особа ТОВ «Редакція газети «Репортер») з Івано-Франківської області. На цьому ж засіданні Нацрада зареєструвала і друковане медіа компанії.
Також онлайн-медіа зареєстрували компанії:
Окрім цього, вперше реєстрацію отримав ютуб-канал «Канал МБ», який робить Булах М. Ю. з Дніпра. Він також зареєструвався як суб’єкт у сфері онлайн-медіа.
Загалом, заявки на реєстрацію онлайн-медіа подало 29 компаній.
Раніше писали, що зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори.
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала онлайн-медіа шести компаній.
Рішення ухвалені на засіданні 22 червня, передає «Детектор медіа».
Реєстрацію отримав інформаційно-новинний портал «Репортер» (юридична особа ТОВ «Редакція газети «Репортер») з Івано-Франківської області. На цьому ж засіданні Нацрада зареєструвала і друковане медіа компанії.
Також онлайн-медіа зареєстрували компанії:
Окрім цього, вперше реєстрацію отримав ютуб-канал «Канал МБ», який робить Булах М. Ю. з Дніпра. Він також зареєструвався як суб’єкт у сфері онлайн-медіа.
Загалом, заявки на реєстрацію онлайн-медіа подало 29 компаній.
Раніше писали, що зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори.