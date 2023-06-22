Фонду держмайна хоче віддати на приватизацію три державні компанії – «Одеський припортовий завод», «Центренерго» та «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Про це розповів голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Рустем Умєров в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, фонд розробляє плани щодо централізації управління державною власністю.

«Одеський припортовий завод» розташований у місті Южне Одеської області, є великим виробником аміаку та карбаміду. Як пише «Європейська правда», в останні роки підприємство працювало за давальницькою схемою, за якою приватна компанія постачає на «ОПЗ» газ, який держкомпанія переробляє на добрива і повертає їх постачальнику газу. За цією схемою постачальник є власником як газу, так і добрив. «ОПЗ» не платить за газ, а лише отримує плату за переробку.

«ОПЗ» виставляли на приватизацію щонайменше з 2009 року. Після Революції Гідності його визначили флагманом великої приватизації, проте три спроби продати «ОПЗ» не мали успіху.

Нагадаємо, за попередніми оцінками Group DF, до 20% добрив, які завозяться з Узбекистану, Грузії, Туркменістану, Азербайджану та Казахстану до України, насправді мають російське походження.

Раніше повідомляли, що Фонд державного майна планує навесні — влітку виставити на приватизацію Миколаївський глиноземний завод, який належав російському бізнесменові Олегу Дерипасці.