У всьому громадському транспорті Львова до кінця 2023 року мають ввести в обіг електронний квиток.

Це станеться після закінчення тестування, повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, пише Тvoemisto.

Наразі електронну оплату тестують на трьох маршрутах.

«Ми говорили про те, що тестування буде працювати певний період часу, ми не називали ліміти чи дату його завершення. Ми хочемо протестувати систему та навчити людей користуватися електронним квитком так, щоб ми розуміли, що система працює якісно і не має ніяких недоліків. Тоді ми впровадимо повністю е-квиток у всіх наших видах громадського транспорту», - зазначила вона.

Маруняк додала, що е-квиток у всіх видах транспорту та на всіх маршрутах буде однозначно введено цього року.