У середу, 21 червня, в Миколаївській «Етносвітлиці» відкрили виставку декоративно-ужиткового мистецтва майстрині з Баштанської громади Олени Козявко.

Виставка відбулась в рамках проєкту «Славетні майстри Миколаївщини», повідомляє кореспондент «НикВести».

На ній представили 60 робіт у техніці живопису, витинанки, декоративного точкового розпису - мандали, інтерʼєрні й жіночі прикраси.

— Багато робіт не війшло сюди, їх набагато більше, а ця затишна світлиця вмістила мабуть найкращі, — розповіла майстриня Олена Козявко.

Метою виставки була популяризація, розвиток і підтримка народної та сучасної творчості провідних майстрів Народного творчого обʼєднання «Прибужжя».

Олена Козявко розказала, що ця виставка була сюрпризом від робітників центру народної творчості на її день народження.

Організатором виступив Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи.

Нагадаємо, у Миколаєві відкрилась девʼята виставка майстрині Тетяни Ульянкіної в рамках проєкту «Берегині України».