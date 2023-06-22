Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 2309-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України» для захисту від російської пропаганди.

Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.

Водночас Уряд України надіслав цей Закон стороні ЄС для надання додаткової оцінки його впливу на виконання зобов’язань нашої держави щодо захисту прав національних меншин (спільнот), зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

У разі необхідності Президент України доручив Уряду відреагувати на рекомендації, які будуть надані Європейською комісією, шляхом внесення до Верховної Ради проєкт відповідних законодавчих змін.

Раніше, Зеленський прокоментував заклики щодо підписання закону, що забороняє книжки з РФ.

Нагадаємо, у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.