Сьогодні, 22 червня, на території приватного підприємства «Мільча» поблизу села Мішково-Погорілове Миколаївського району загорілося сміття.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

До ліквідації пожежі було залучено три одиниці техніки ДСНС та 13 вогнеборців.

Як повідомляють, на місці працює бульдозер приватного підприємства та ще один від КП «Миколаївкомунтранс». Для доставлення води залучили водовозку МК «Миколаївкомунтранс» та трактор з бочкою Мішково-Погорілівської територіальної громади.

Спільними зусиллями пожежу площею у 500 квадратних метрів локалізували.

Бульдозерами проводяться роботи з насування ґрунту на верхній шар побутових відходів та його утрамбування, вогнеборці здійснюють «проливку».

Нагадаємо, Миколаївські вогнеборці врятували постраждалих та кота з палаючої квартири.