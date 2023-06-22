Кількість українців, які вважають президента Володимира Зеленського ефективним верховним головнокомандувачем з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла у 2,5 рази і наразі становить 86%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня.

«Після широкомасштабного вторгнення українці кардинально змінили свої погляди і наразі 86% вважають, що Володимир Зеленський ефективно працює як верховний головнокомандувач», - пишуть в КМІС.

Соціологи відзначають, що подібне питання ставили респондентам у листопаді 2021 року і січні 2022 року. Тоді лише 36% і 32% опитаних відповідно вважали, що Зеленський може ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни.

Через 14 місяців після повномасштабного вторгнення у всіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що Зеленський ефективно працює як головнокомандувач.

Дослідження тривало з 26 травня по 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).