Кількість українців, які вважають президента Володимира Зеленського ефективним верховним головнокомандувачем з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла у 2,5 рази і наразі становить 86%.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня.
«Після широкомасштабного вторгнення українці кардинально змінили свої погляди і наразі 86% вважають, що Володимир Зеленський ефективно працює як верховний головнокомандувач», - пишуть в КМІС.
Соціологи відзначають, що подібне питання ставили респондентам у листопаді 2021 року і січні 2022 року. Тоді лише 36% і 32% опитаних відповідно вважали, що Зеленський може ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни.
Через 14 місяців після повномасштабного вторгнення у всіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що Зеленський ефективно працює як головнокомандувач.
Дослідження тривало з 26 травня по 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).
Кількість українців, які вважають президента Володимира Зеленського ефективним верховним головнокомандувачем з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла у 2,5 рази і наразі становить 86%.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня.
«Після широкомасштабного вторгнення українці кардинально змінили свої погляди і наразі 86% вважають, що Володимир Зеленський ефективно працює як верховний головнокомандувач», - пишуть в КМІС.
Соціологи відзначають, що подібне питання ставили респондентам у листопаді 2021 року і січні 2022 року. Тоді лише 36% і 32% опитаних відповідно вважали, що Зеленський може ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни.
Через 14 місяців після повномасштабного вторгнення у всіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що Зеленський ефективно працює як головнокомандувач.
Дослідження тривало з 26 травня по 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).