Нардеп Артем Чорноморов, який від «Слуги народу» представляє Миколаївщину у Раді, не повністю задоволений роботою обласної військової адміністрації, а саме — заступників начальника ОВА Віталія Кіма.

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє кореспондент «НикВести».

Він відзначив, що представники адміністрації мають сильніше відстоювати інтереси Миколаївщини на рівні держави, а також приділяти більшу увагу створенню робочих місць.

— Не можу сказати, що я максимально задоволений. Прямуючи до Києва, я їду по дорогах, і до мене звертаються люди з певними запитаннями щодо доріг. Але це питання болюче, тому я ні в якому разі не хочу критикувати. Є питання до безпосередньо заступників, які зараз працюють з головою обласної військової адміністрації. Заступники, які були ще до зміни влади, вони усі зараз прийшли на ті ж самі посади. Я думаю, що можна було зробити краще. Тому що ті проєкти, які зараз реалізовуються або відкриваються, були розпочаті ще в 2019-2020 роках. Можливо, військовий час та функції військової адміністрації — ті чинники, які не дають працювати. Але безпосередньо лобізм (інтересів області на рівне державних органів, — прим.) повинен бути чіткий і правильний. І найголовніше це — створення робочих місць. Це має бути пріоритетом, оскільки у нас заблоковані порти, і люди, починаючи з молоді і закінчуючи професіоналами, повинні десь працювати і годувати свої родини, — сказав Артем Чорноморов.

Він також зазначив, що кількість населення у Миколаївській області зараз збільшується, в тому числі за рахунок мешканців Херсонщини, які переїхали у зв’язку з підривом РФ Каховської ГЕС. Тому потреба в робочих місцях тільки зростає.

Відзначимо, що наразі у Віталія Кіма п'ять заступників — Георгій Решетілов (перший заступник), Микола Марінов (туризм), Валентин Гайдаржи (інфраструктура), Олександр Трайтлі та Юрій Гранатуров (соціально-гуманітарні питання).

Відзначимо, що всі, окрім Миколи Марінова, працювали у командах попередніх губернаторів Миколаївщини. Георгій Решетілов прийшов до команди попередника Віталія Кіма Олександра Стадніка, якого призначав на посаду Володимир Зеленський. Валентин Гайдаржи та Олександр Трайтлі були заступниками Олексія Савченка, губернатора за часів президентства Петра Порошенка. Олександр Трайтлі та Юрій Гранатуров прийшли працювати до ОДА також при Олексієві Савченку.

Нагадаємо, у травні голова ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.