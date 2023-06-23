Сейм Латвії ухвалив поправки до закону «Про передвиборчу агітацію», що передбачають заборону на передвиборчу агітацію російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як повідомляється, за ухвалення поправок проголосували 53 депутати, проти виступили 10, а 23 парламентарі утрималися.

«Використання державної мови поширюватиметься лише на оплачену передвиборчу агітацію та агітаційні матеріали, у такий спосіб партії, кандидати в депутати зможуть спілкуватися особисто зі своїми виборцями й іншою мовою», — зазначила голова Комісії з державного управління та самоврядування Дайга Мієріня.

Поправки передбачають, що державною мовою мають бути ті агітаційні матеріали, що розміщуються в телепрограмах і радіопередачах електронних ЗМІ, на відкритих і закритих майданчиках громадського користування, у періодичних виданнях, бюлетенях, книгах та інших виданнях, підготовлених поліграфічними технологіями.

Також очікується, що оплачена політична реклама в інтернеті має бути латиською мовою.

Крім того, встановлено, що в період передвиборчої агітації перед виборами до Європейського парламенту і муніципальними виборами ці агітаційні матеріали можуть містити переклад офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу. У таких випадках використання державної мови ні у візуальних, ні в аудіоматеріалах не може бути меншим за зміст іноземною мовою.

Стежити за порушеннями у використанні державної мови в передвиборчій агітації буде Центр державної мови.

Поправки були ініційовані для зміцнення позицій латиської мови у сфері передвиборчої агітації — у передачах у ЗМІ, у приміщеннях громадського користування, газетах та журналах.

Нагадаємо, Латвія ухвалила політичне рішення передати Україні всі вертольоти, які є в розпорядженні її збройних сил.