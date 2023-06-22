Народний депутат України від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов прокоментував можливе призначення очільника Миколаїщини Віталія Кіма на посаду голови Київської міської військової адміністрації.

Свою думку він висловив в коментарі кореспонденту «НикВести».

Як відомо, інформацію про можливе призначення Віталія Кіма сьогодні опублікувала низка українських видань, зокрема, про це писав Цензор.НЕТ, посилаючись на власні джерела.

Сам Віталій Кім, коментуючи цю новину, написав під дописом головного редактора «НикВести» Олега Деренюги у Telegram наступне: «Як казав Коломойський: не було таких планів».

Реагуючи на новину про ймовірне кадрове рішення президента Володимира Зеленського, Артем Чорноморов жартома відповів, що зараз в Миколаївській області відсутня активна фази війни, а тому потреби заспокоювати місцевих немає, тепер треба думати, як це вплине на Київ.

«Як це вплине на Миколаївщину? Слава Богу, немає активної фази війни і поки заспокоювати, мабуть, нема кого. Наприклад, моя мама була дуже спокійна, коли Віталій Олександрович віщав. Як це вплине, побачимо. Я думаю, треба думати, як це вплине тепер не на Миколаївську, а на Київську адміністрацію. Якщо це трапиться, якщо президент так вирішить, значить, на це є певні причини. То ми з вами зустрінемось і поспілкуємось з тим, хто буде замість нього», - відповів народний депутат.

При цьому, політик зауважив, що треба все ж дочекатись відповідного рішення Кабінету міністрів.

«Але поки я розумію, що це Цензор.НЕТ, різного характеру новини. По суті ще нема певних пояснень, ми не бачили постанови Кабміну, який президент потім має затвердити. Прошу не забувати, ми живемо в правовій країні. Віталій Олександрович є, на цьому дякуємо», - сказав Артем Чорноморов.