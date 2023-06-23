28-річна мешканка села Лимани Миколаївської області померла у Франції, а її дітей передали прийомній родині не сповістив родичів.

Про це «Новості-N» повідомив батько померлої.

Обставини смерті невідомі. Її діти: 10-річний Іван та 5-річна Аня, які проживали разом із мамою у Франції, залишилися одні у чужій країні.

Як розповів чоловік, його дочка разом із онуками, рятуючись від війни, поїхала з України за допомогою міжнародного представництва Червоного Хреста до Молдови, після чого переїхала до Франції, до міста Лімож. Зв'язок родичі підтримували, і все було добре, поки 14 червня не зателефонував маленький Ваня та не повідомив, що мама померла.

«Він сказав: дідусю, бабусю, тільки не плачте, мами немає… Ми дали ваш номер поліції, вони мають вам передзвонити. Але минуло 7 днів, нам ніхто так і не зателефонував, причини та обставини смерті Віки ми не знаємо. Усі документи на дітей залишилися у квартирі, в якій жила наша дочка, зараз її опечатано, а ми не знаємо навіть адреси», - розказав чоловік.

Коли родичі звернулись до Червоного Хреста в Україні, їм сказали, що жінка виїхала з країни не з їхньою допомогою, тому розібратися в цій ситуації неможливо.

Пізніше батьки Вікторії знайшли волонтерів у Франції, які володіють російською мовою та погодились допомогти. Французький волонтер розповіла батькам загиблої, що тіло їхньої доньки вже кремувала муніципальна влада Ліможа і, якщо вони хочуть забрати прах в Україну, необхідно виплатити близько 2 тисяч євро, інакше жінку поховають у Франції.

Волонтер розповіла, що спочатку дітей забрали до притулку, після чого передали до прийомної родини, проте ні їхньої адреси, ні номерів телефону з'ясувати не вдалося. Також невідомо, чи вдасться повернути маленьких Ваню та Аню до України.

У повідомлені зазначається, що дітей Вікторія виховувала одна та опікунами дітей в Україні можуть стати батьки жінки. Проте, згідно з європейським законодавством, бабуся чи дідусь не мають жодної довіреності на представлення інтересів та не вважаються родичами дітей. Також у Франції не може стати опікуном неповнолітньої дитини людина віком понад 65 років.

Раніше повідомлялось, Росія відмовилася передати список вивезених з України дітей, які хочуть повернутися.