Вчора, 22 червня, російські військові завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

Обстріли були нанесені о 16:00. Постраждалих немає.

Крім того, в Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 21 червня російські війська били з артилерії по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.