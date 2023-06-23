Російські військові здійснили чергову ракетну атаку територією України сьогодні вночі, 23 червня. Але сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу ракетна атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

«Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість у Хмельницькій області», - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу.

Нагадаємо, 22 червня, російські військові завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.