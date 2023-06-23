Російські військові здійснили чергову ракетну атаку територією України сьогодні вночі, 23 червня. Але сили ППО знищили всі ворожі цілі.
Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу ракетна атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.
«Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість у Хмельницькій області», - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу.
Нагадаємо, 22 червня, російські військові завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Російські військові здійснили чергову ракетну атаку територією України сьогодні вночі, 23 червня. Але сили ППО знищили всі ворожі цілі.
Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу ракетна атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.
«Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість у Хмельницькій області», - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу.
Нагадаємо, 22 червня, російські військові завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.