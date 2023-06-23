ЗСУ можуть активізувати зусилля щодо завдання ударів по російських наземних комунікаціях на півдні України.
Про це повідомляється в звіті ISW.
На думку експертів ISW, українські військові можуть посилити удари по тилах та вразливих районах уздовж наземних комунікацій окупантів, щоб порушити їхні шляхи постачання. За стурбованістю російських блогерів можна зробити висновок, що війська РФ можуть все більше побоюватися за цілісність своїх логістичних маршрутів на півдні України.
Також учора, 22 червня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у Мелітополі та Якимівці Запорізької області. Крім того, росЗМІ стверджували, що вночі було завдано удару Чонгарським мостом на трасі E105. Деякі російські джерела також стверджували, що ЗСУ також завдали удару мостом через озеро Сиваш.
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, вночі 22 червня було завдано ударів по мостах в районі Чонгару, які з’єднують Херсонську область і Крим.
ЗСУ можуть активізувати зусилля щодо завдання ударів по російських наземних комунікаціях на півдні України.
Про це повідомляється в звіті ISW.
На думку експертів ISW, українські військові можуть посилити удари по тилах та вразливих районах уздовж наземних комунікацій окупантів, щоб порушити їхні шляхи постачання. За стурбованістю російських блогерів можна зробити висновок, що війська РФ можуть все більше побоюватися за цілісність своїх логістичних маршрутів на півдні України.
Також учора, 22 червня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у Мелітополі та Якимівці Запорізької області. Крім того, росЗМІ стверджували, що вночі було завдано удару Чонгарським мостом на трасі E105. Деякі російські джерела також стверджували, що ЗСУ також завдали удару мостом через озеро Сиваш.
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, вночі 22 червня було завдано ударів по мостах в районі Чонгару, які з’єднують Херсонську область і Крим.