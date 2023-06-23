Військово-морський флот Росії почав наносити камуфляж на свої кораблі, щоб захиститися від атак українських операторів дронів.

Російські військові почали застосовувати оманливий камуфляж для своїх кораблів, зокрема нанесли фарбу на фрегат «Адмірал Ессен» Супутникові знімки підтверджують, що ніс і корма були перефарбовані.

Видання зазначає, що темна фарба, нанесена поверх рівномірної сірої схеми, має на меті ввести в оману українських операторів безпілотних морських дронів. Окупанти сподіваються, що завдяки оптичній ілюзії українські військові можуть неправильно оцінити розміри російського корабля.

«Адмірал Ессен» – один із фрегатів проєкту 11356Р, що знаходяться в Чорному морі. Такі кораблі відіграють значну роль у нападах Росії на Україну. Кожен із них може нести до 8 крилатих ракет типу «Калібр», якими окупанти обстрілюють територію України.

Вони є найбоєздатнішими військовими кораблями Чорноморського флоту РФ після того, як українські військові, 13 квітня 2022 року, успішно знищили крейсер «Москва».