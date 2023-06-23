Міністерство закордонних справ у четвер увечері закликало міжнародну спільноту відреагувати на інформацію української розвідки про можливу підготовку Росією теракту на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться в заяві українського МЗС, пише Європейська правда.

Відомство підкреслило, що окупацією ЗАЕС Росія грубо порушує міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки, включно сім основоположних принципів МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності.

«Росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини», – додають у міністерстві.

Там закликали міжнародну спільноту, зокрема «Групу семи» та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російських атомної галузі та військово-промислового комплексу.

«Наполягаємо на необхідності визнати Росію державою-терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії», – підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, в четвер президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія, за даними розвідки, ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.