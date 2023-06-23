Японія збільшує кількість співробітників у своєму посольстві в Україні, щоб впоратися із зростаючим навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

У рамках зусиль, спрямованих на посилення функцій свого дипломатичного представництва в Києві, Міністерство закордонних справ Японії залучило нових співробітників, які будуть виконувати функції зв’язку з країнами G7.

Японія, яка цього року головує у «Великій сімці», отримала завдання координувати заходи, пов’язані з Україною після повномасштабного російського вторгнення. Працівники посольства будуть відповідати за допомогу від G7 у відновленні інфраструктури та гуманітарній підтримці України.

Також, представники МЗС заявили, що Японія планує найближчим часом перенести своє посольство в інше місце в Києві, обладнане укриттям через загрози російських повітряних атак.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Японія виділить 5,5 мільярдів доларів на відбудову України.