Миколаївський обласний центр онкології провів кропітливу операцію бійцю, який отримав поранення черевної порожнини під час бойових дій на Азовсталі.
Про це повідомив Миколаївський онкологічний диспансер у Facebook.
Після поранення у Маріуполі йому була виконана екстрена лапаротомія з виведенням цекостоми через ураження товстої кишки, але можливості зробити рентгенологічні дослідження не було.
Через кілька місяців йому було рекомендовано виконати комп'ютерну томографію порожнини, під час неї і була знайдена куля, яка була розташована в воротах селезінки.
Пацієнт звернувся до Миколаївського центру онкології де було заплановано оперативне втручання з видалення кулі.
«Видалення стороннього тіла з такої ділянки як ворота селезінки потребує кропітливої та прецизійної роботи, оскільки є високий ризик ушкодження селезінкових судин. Операційна бригада блискуче впоралась із поставленим завданням та вилучила кулю без пошкодження критичних структур», — йдеться у повідомлені.
Пацієнт був виписаний у задовільному стані.
Нагадаємо, що Миколаївська міська лікарня №5 оголосила тендер на закупівлю лапароскопічної стійки для проведення операцій.
Миколаївський обласний центр онкології провів кропітливу операцію бійцю, який отримав поранення черевної порожнини під час бойових дій на Азовсталі.
Про це повідомив Миколаївський онкологічний диспансер у Facebook.
Після поранення у Маріуполі йому була виконана екстрена лапаротомія з виведенням цекостоми через ураження товстої кишки, але можливості зробити рентгенологічні дослідження не було.
Через кілька місяців йому було рекомендовано виконати комп'ютерну томографію порожнини, під час неї і була знайдена куля, яка була розташована в воротах селезінки.
Пацієнт звернувся до Миколаївського центру онкології де було заплановано оперативне втручання з видалення кулі.
«Видалення стороннього тіла з такої ділянки як ворота селезінки потребує кропітливої та прецизійної роботи, оскільки є високий ризик ушкодження селезінкових судин. Операційна бригада блискуче впоралась із поставленим завданням та вилучила кулю без пошкодження критичних структур», — йдеться у повідомлені.
Пацієнт був виписаний у задовільному стані.
Нагадаємо, що Миколаївська міська лікарня №5 оголосила тендер на закупівлю лапароскопічної стійки для проведення операцій.