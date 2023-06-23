Миколаївський обласний центр онкології провів кропітливу операцію бійцю, який отримав поранення черевної порожнини під час бойових дій на Азовсталі.

Про це повідомив Миколаївський онкологічний диспансер у Facebook.

Після поранення у Маріуполі йому була виконана екстрена лапаротомія з виведенням цекостоми через ураження товстої кишки, але можливості зробити рентгенологічні дослідження не було.

Через кілька місяців йому було рекомендовано виконати комп'ютерну томографію порожнини, під час неї і була знайдена куля, яка була розташована в воротах селезінки.

Пацієнт звернувся до Миколаївського центру онкології де було заплановано оперативне втручання з видалення кулі.

«Видалення стороннього тіла з такої ділянки як ворота селезінки потребує кропітливої та прецизійної роботи, оскільки є високий ризик ушкодження селезінкових судин. Операційна бригада блискуче впоралась із поставленим завданням та вилучила кулю без пошкодження критичних структур», — йдеться у повідомлені.

Пацієнт був виписаний у задовільному стані.

Нагадаємо, що Миколаївська міська лікарня №5 оголосила тендер на закупівлю лапароскопічної стійки для проведення операцій.