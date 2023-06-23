Екологи зафіксували знищення червонокнижних рослин на підтоплених територіях ботанічного заказника місцевого значення Івано-Кепине, який розташовано на території Снігурівської громади.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У четвер, 22 червня, фахівці інспекції провели обстеження території, щоб визначити шкоду та збитки, які зазнали території та об’єкти природно-заповідного фонду внаслідок військових дій та через підтоплення, завдане руйнуванням Каховської ГЕС.

Фахівці зафіксували пошкодження та знищення рослин, в тому числі занесених до Червоної книги України. Також відібрали проби ґрунту.

Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС та як наслідок затоплення Дніпра на Херсонщині може стати чи не найсерйознішою техногенною катастрофою останніх десятиліть для України та Європи.

Також заступник голови Національного екологічного центру (НЕЦ) України Олег Деркач оцінив наслідки підриву Каховської гідроелектростанції для Миколаївської області як «катастрофічні».