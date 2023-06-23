В Інгульскому районі в Миколаєві сталася масштабна пожежа автомайстерні та складських приміщень для зберігання автотоварів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Миколаївської області.

Інцидент трапився на вулиці Троїцькій. Орієнтовна площа горіння 250 кв. м.

Станом на 13:34 рятувальники ДСНС локалізували пожежу. Причини пожежі наразі невідомі. У гасіння були залучені 25 рятувальників та 10 одиниць техніки, тактичний робот «Magirus Wolf – R».