Мешканці Снігурівки та сільських населених пунктів в громаді, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу: 5000 грн від уряду та 6600 грн від міжнародних організацій.

Про це написав голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

Для отримання вищезазначених виплат, постраждалим мешканцям міста Снігурівки необхідно звернутися до відділу соціального захисту населення Снігурівської міської ради за адресою: Снігурівка, вул.Жовтнева, 118. Мешканцям сільських населених пунктів необхідно звернутися до старост або фахівців старостинських округів.

Необхідно мати такі документи:

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує реєстраційний номер платника податків;

банківський рахунок IBAN;

свідоцтво про народження дитини.

За більш детальною інформацією людей просять звертатись до відділу соціального захисту Снігурівської міської ради або до фахівців відповідних старостинських округів.

Нагадаємо, екологи зафіксували знищення червонокнижних рослин на підтоплених територіях ботанічного заказника місцевого значення Івано-Кепине, який розташовано на території Снігурівської громади.