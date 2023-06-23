23 червня російські окупанти заявили про ракетний удар в Генічеську та Скадовську Херсонської області.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство «‎ТАСС»‎ та ставленик Російської Федерації в окупованій частині Херсонської області Володимир Сальдо.

Спочатку «‎ТАСС»‎ написало, що у Генічеську Херсонської області прогриміли щонайменше три вибухи, а над містом здійнявся стовп чорного диму.

Згодом Володимир Сальдо повідомив про начебто удар по Генічеську та Скадовську, які розташовані на відстані більше ніж 50 км від лінії зіткнення.

— Імовірно випущено чотири англійські ракети Storm Shadow. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Рятувальники і медики виїхали на місця події, - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, після того, як російські війська змушені були тікати із Херсона, вони оголосили тимчасово окупований Генічеськ «адміністративною столицею» Херсонської області.