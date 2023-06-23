Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
Йдеться про одноразову грошову допомогу від Уряду України в розмірі 5000 гривень та 6600 гривень — від Міжнародної організації з міграції ООН. Допомога передбачена для постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС.
Віцепрем’єрка наголосила, що розраховувати на такі виплати можуть, зокрема, люди, які із 6 червня виїхали з підтоплених районів тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію. Зокрема, йдеться про лівий берег Херсонщини.
«До прикладу, жителі Олешок, Голої Пристані тощо [...] Таке право матимуть також ті, хто виїде з тимчасово окупованої території потім. Наразі нам відомо про те, що люди масово почали виїжджати з ТОТ. Вони шукають будь-які шляхи та можливості для цього. Власне, ми їх чекаємо, і вони всі можуть претендувати на таку допомогу», — зазначила Ірина Верещук.
Нагадаємо, уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйонів 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.
Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
Йдеться про одноразову грошову допомогу від Уряду України в розмірі 5000 гривень та 6600 гривень — від Міжнародної організації з міграції ООН. Допомога передбачена для постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС.
Віцепрем’єрка наголосила, що розраховувати на такі виплати можуть, зокрема, люди, які із 6 червня виїхали з підтоплених районів тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію. Зокрема, йдеться про лівий берег Херсонщини.
«До прикладу, жителі Олешок, Голої Пристані тощо [...] Таке право матимуть також ті, хто виїде з тимчасово окупованої території потім. Наразі нам відомо про те, що люди масово почали виїжджати з ТОТ. Вони шукають будь-які шляхи та можливості для цього. Власне, ми їх чекаємо, і вони всі можуть претендувати на таку допомогу», — зазначила Ірина Верещук.
Нагадаємо, уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйонів 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.