Постраждалі внаслідок підтоплень після підриву ГЕС із тимчасово окупованих територій також можуть отримати одноразову допомогу, якщо виїдуть на підконтрольні Україні землі. Право на допомогу матимуть також ті, хто виїде з тимчасово окупованої території пізніше.

Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Йдеться про одноразову грошову допомогу від Уряду України в розмірі 5000 гривень та 6600 гривень — від Міжнародної організації з міграції ООН. Допомога передбачена для постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС.

Віцепрем’єрка наголосила, що розраховувати на такі виплати можуть, зокрема, люди, які із 6 червня виїхали з підтоплених районів тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію. Зокрема, йдеться про лівий берег Херсонщини.

«До прикладу, жителі Олешок, Голої Пристані тощо [...] Таке право матимуть також ті, хто виїде з тимчасово окупованої території потім. Наразі нам відомо про те, що люди масово почали виїжджати з ТОТ. Вони шукають будь-які шляхи та можливості для цього. Власне, ми їх чекаємо, і вони всі можуть претендувати на таку допомогу», — зазначила Ірина Верещук.

Нагадаємо, уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйонів 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.